В шести регионах РФ начинаются нерабочие дни из-за пандемии COVID-19

Указ о нерабочих днях был подписан Владимиром Путиным 20 октября.

С 25 октября в шести субъектах России начались нерабочие дни в связи с пандемией коронавируса. Они продлятся до 7 ноября в Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Курской, Самарской областях, а также Пермском крае.

Такую эпидемиологическую меру на прошлой неделе предложила ввести вице-премьер Татьяна Голикова, ее поддержал председатель российского правительства Михаил Мишустин, а затем инициативу одобрил президент страны Владимир Путин.

Напомним, 20 октября в ходе совещания с членами кабмина лидер РФ согласился объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Указ был подписан в этот же день. Глава государства подчеркнул, что зарплата работников в период выходных должна быть сохранена. При этом Путин призвал глав регионов при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября.

Ранее мы сообщали, что в России в нерабочие дни будут закрыты все учреждения культуры, кроме театров и музеев. Принимать посетителей данным учреждениям разрешается только по QR-кодам, отрицательному ПЦР-тесту, а также после предъявления документа о перенесенном COVID-19. Также посетители обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность.

Ранее мы сообщали, что врача, подозреваемого в деле о фиктивной вакцинации, оставили на свободе.

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