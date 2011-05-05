В России в нерабочие дни будут закрыты все учреждения культуры, кроме театров и музеев

Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.

Правительство России постановило приостановить работу в объявленные президентом РФ нерабочие дни всех учреждения культуры за исключением театров и музеев. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

Напомним, 20 октября в ходе совещания с членами российского правительства президент страны Владимир Путин согласился объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Указ был подписан в этот же день. Глава государства подчеркнул, что зарплата работников в период выходных должна быть сохранена.

Федеральным учреждениям культуры, за исключением театров и музеев, приостановить функционирование в период нерабочих дней. из решения правительства РФ

Отмечается, что театры и музеи смогут открываться в нерабочие дни с наполняемостью до 50 процентов, после них – не более 70 процентов. Все посетители обязаны соблюдать противоэпидемиологические требования.

Принимать посетителей данным учреждениям разрешается только по QR-кодам, отрицательному ПЦР-тесту, а также после предъявления документа о перенесенном COVID-19. Вместе с этим посетители обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность. Несовершеннолетних будут пускать только в масках или респираторах.

Помимо этого, кабмин поручил театрам и музеям обеспечить возврат денег за билеты тем посетителям, у кого нет упомянутых выше документов.

Ранее митрополит Волоколамский Иларион заявил, что священников необходимо включить в перечень тех, кто обязан вакцинироваться от коронавируса.

Фото: pixabay.com