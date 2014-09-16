Врача, подозреваемого в деле о фиктивной вакцинации, оставили на свободе

По решению суда, Мирзеханов должен находиться на территории Петербурга.

В воскресенье, 24 октября, Приморский суд Петербурга отказал следствию в аресте врача общей практики поликлиники № 31 Первого медуниверситета Раджаба Мирзеханова. Он подозревается во взяточничестве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Так, следствие не представило совокупности доказательств необходимости заключения подозреваемого под стражу. По решению суда, Мирзеханов должен находиться на территории Петербурга. Ему запрещено посещать общественные мероприятия, здания Первого медуниверситета, общаться с коллегами, свидетелями и другими подозреваемыми по делу.

Напомним, в субботу, 23 октября, в Петербурге задержали медиков, подозреваемых в фиктивной вакцинации от COVID-19. По версии следствия, неиспользованные ампулы они уничтожали, а после заполняли документы пациентов. Сведения о пройденной вакцинации отображались на "Госуслугах". Так, были задержаны четыри медсестры и врач поликлиники

Ранее в СК рассказали, сколько "заработали" медики за фиктивную вакцинацию от коронавируса в Петербурге. Антипрививочники заплатили медикам, после чего те внесли фиктивные данные об их вакцинации в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Фото: Piter.tv