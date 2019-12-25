В Петербурге задержали медиков, подозреваемых в фиктивной вакцинации от COVID-19

По версии следствия, неиспользованные ампулы они уничтожали, а после заполняли документы пациентов. Сведения о пройденной вакцинации отображались на "Госуслугах".

В Петербурге задержали четырех медсестер и врача поликлиники Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова по подозрению в проведении фиктивной вакцинации. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

По версии следователей, медики брали деньги с пациентов, которые не хотели делать прививку о вакцинации, но нуждались в QR-коде. Сотрудники учреждения уничтожали неиспользованные ампулы, а в документах писали, что прививка сделана. После чего в учетных записях электронного сервиса "Госуслуги" отображались данные о вакцинации.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки).

Ранее на Piter.tv сообщили, что за минувшие сутки еще 3,3 тыс. петербуржцев заболели коронавирусом.

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