За минувшие сутки еще 3,3 тыс. петербуржцев заболели коронавирусом

Победить недуг смогли более 2,8 тыс. жителей города.

За последние 24 часа в России выявили 37 678 новых случаев заражения COVID-19. Из них у 8,6% больных инфекция протекала без симптомов. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом в субботу, 23 октября.

Больше всего заболевших сегодня в Москве, где коронавирус обнаружили у 7,8 тыс. жителей. Петербург занимает вторую строчку в печальной статистике. Здесь инфекцию подхватили еще 3,3 тыс. человек. Еще накануне этот показатель в городе на Неве был ниже на 100 человек. В Московской области коронавирус обнаружили у 2,7 тыс. пациентов. В Ленобласти заболели свыше 320 жителей.

В Северной столице вылечились 2 887 пациентов. Ушли из жизни 67 больных, у которых диагностировали COVID-19.

Ранее на Piter.tv сообщили, что музей-заповедник "Петергоф" будет принимать посетителей по QR-кодам.

Фото: Piter.tv