В Петербурге зарегистрировали 3233 новых случая заболевания COVID-19

Еще 67 случаев заболевания были признаны смертельными.

За сутки в Петербурге зарегистрировали 3233 новых случая заболевания коронавирусом. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки 3123 человека выздоровели, 67 умерли.

За все время пандемии в Северной столице зафиксировали 679 743 случая заболевания COVID-19.

Всего за сутки в России выявили 37 141 заболевшего коронавирусом. Был выписаны по выздоровлению 25 543 человека, 1064 скончались. Это очередной антирекорд по количестве смертей за сутки.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге зафиксировали новый штамм коронавируса.

Фото: Piter.TV