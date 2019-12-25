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В Петербурге зафиксировали новый штамм коронавируса
Сегодня, 10:38
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В Петербурге зафиксировали новый штамм коронавируса

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Второй случай заболевания зафиксировали в Твери.

В пятницу, 22 октября, стало известно о двух случаях заболeвания разновидностью штамма коронавируса "дельта" AY4.2. Первый случай зафиксировали в Твери, второй – в Петербурге, всего сообщили о трех случаях. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на Роспотребнадзор.

Уточняется, что специалисты могли не учесть погрешности работы алгоритма по изучению штаммов. Такого мнения придерживается инфекционист, сотрудник Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Оксана Станевич. Она уточнила, что первый случай зафиксировали в Петербурге в сентябре, когда этого штамма еще не могло быть в России.

Личность пациентов не раскрывают. Вероятно, они недавно прибыли из за границы.

Ранее мы писали, как будут проверять QR-код в общественных местах.

Фото: Piter.tv

Теги: новый штамм коронавируса
Категории: Картина дня, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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