В СК рассказали, сколько "заработали" медики за фиктивную вакцинацию от коронавируса в Петербурге

Они заплатили медикам, после чего те внесли фиктивные данные об их вакцинации в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

В Петербурге врач и три медсестры, которых подозревают в получении взятки за фиктивную вакцинацию от коронавируса, смогли "заработать" на антипрививочниках не менее 100 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета РФ по Петербургу 23 октября, к фигурантам уголовного дела обратились 12 граждан. Они заплатили медикам, после чего те внесли фиктивные данные об их вакцинации в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. В результате "пациенты" не получили дозу вакцины, но обзавелись сертификатами о прививке как в бумажном, так и в электронном виде.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения.

Ранее был похожий случай в августе в комздраве Ленобласти. Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергея Вылегжанин прокомментировал информацию о фальшивой вакцинации во Всеволожском КМБ. По предварительным данным, часть пациентов на самом деле не получала препарат, но отметка о вакцинации у них появлялась.

Фото: Piter.tv