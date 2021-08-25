В комздраве Ленобласти прокомментировали информацию о фальшивой вакцинации во Всеволожском КМБ

По предварительным данным, часть пациентов на самом деле не получала препарат, но отметка о вакцинации у них появлялась.

В Ленобласти проверяют все пункты вакцинации после задержания медиков, которые подозреваются в фиктивной вакцинации от коронавируса во Всеволожской КМБ. Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергея Вылегжанин сказал о том, что к виновным будут применены "жесткие меры".

Чиновник отметил, что произошедшее кидает тень на имя большой медицинской ленинградской семьи.

По информации "ТАСС", накануне полиция задержала семь человек после выявления схемы фиктивной вакцинации от коронавируса в области. Четверо из них являются сотрудниками медучреждения. По предварительным данным, медики не вводили препарат, но при этом заносили на Госуслуги информацию о том, что вакцинация была пройдена. Ампулы уничтожались. Количество граждан, которые воспользовались услугой, выясняется.

Видео: Telegram / Админка Ленобласти