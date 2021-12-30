Врачей из Красноярского края пригласили на стажировку в Санкт-Петербург

Обмен опытом будет способствовать повышению качества медицинских услуг в обоих регионах.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил Красноярскому краю расширить сотрудничество в сфере здравоохранения. В ходе встречи с главой региона Михаилом Котюковым он заявил о готовности принимать медиков из Сибири для стажировок и повышения квалификации в ведущих клиниках Северной столицы.

Губернатор также отметил образовательные связи между регионами: в петербургских вузах обучаются около 3 тысяч студентов из Красноярского края, совместные программы позволят готовить высококвалифицированных специалистов

Отдельным пунктом сотрудничества станет программа для блокадников. В честь 80-летия Победы петербургские власти пригласили жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Красноярском крае, на оздоровительный отдых в пансионат "Заря".

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге более 400 участников СВО подали заявки на участие в кадровой программе "Время героев".

Фото: Правительство Санкт-Петербурга