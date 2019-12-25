В Петербурге более 400 участников СВО подали заявки на участие в кадровой программе "Время героев"

По данным организаторов, самый молодой кандидат — 24 года, а самому возрастному — 68 лет.

На участие в кадровом проекте "Время героев Санкт-Петербурга" уже поступило свыше 400 заявок от ветеранов специальной военной операции (СВО). Специалисты Корпоративного университета Санкт-Петербурга провели анализ анкет, полученных от кандидатов, и выделили ключевые характеристики участников. Об этом сообщил Комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

По данным организаторов, самый молодой кандидат — 24 года, а самому возрастному — 68 лет. Из числа подавших заявки 23% уже уволены в запас. По профилю образования большинство участников имеют дипломы в технической сфере и строительстве (29%), далее следуют юриспруденция (15%), экономика (14%), военные специальности (14%), медицина (7%) и педагогика (5%). Более 70% кандидатов состоят в браке.

Участники кадровой программы обозначили наиболее интересные для них направления профессионального развития: патриотическое воспитание, строительство, транспорт, безопасность и здравоохранение. Многие готовы применить полученные в зоне СВО знания и навыки в мирной жизни на благо города.

В своих эссе кандидаты высказывают идеи, направленные на улучшение работы городской инфраструктуры и системы управления. Среди них — повышение цифровой грамотности школьников, создание кризисного центра по реагированию в ЧС, модернизация систем оповещения, развитие поддержки ветеранов, а также проекты в сфере военно-патриотического туризма.

Организаторы отмечают, что большинство участников объединяет искреннее стремление приносить пользу обществу, помогать людям и использовать свой опыт во благо города.

Фото: Telegram/ Александр Беглов