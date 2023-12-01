В Петербурге стартовал новый набор в программу "Время героев"

Заявки на участие принимаются до 31 мая 2025 года

В Санкт-Петербурге вновь открыта регистрация кандидатов на участие в региональной кадровой программе "Время героев Санкт-Петербурга". Она ориентирована на военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции (СВО), и направлена на их дальнейшее профессиональное развитие. Об этом сообщили в Смольном.

Решение о запуске нового набора принято на заседании Общественного совета программы, которое прошло в Корпоративном университете Администрации Санкт-Петербурга. В обсуждении приняли участие губернатор Александр Беглов, председатель Законодательного собрания города Александр Бельский, а также первые слушатели программы.

Александр Беглов отметил, что участники программы обладают ключевыми качествами, необходимыми для эффективного государственного управления: умением работать в команде, принимать стратегические решения в сложных ситуациях и брать на себя ответственность. Губернатор подчеркнул, что адаптация военнослужащих и их интеграция в мирную жизнь — важная государственная задача.

С момента старта программы в декабре 2024 года подано более 300 заявок, 70% из которых – от действующих военнослужащих. По результатам первого этапа отбора 21 человек рекомендован к обучению, которое начнется в апреле. Те, кто еще проходит службу, смогут присоединиться к программе после увольнения.

Программа включает стажировки, обучение у действующих руководителей и наставничество со стороны членов городского правительства. В ходе обучения участники получат знания в сфере стратегического управления, лидерства и личной эффективности.

Заявки на участие принимаются до 31 мая 2025 года на официальном сайте. Кандидатами могут стать граждане России, участвовавшие в боевых действиях, имеющие управленческий опыт и высшее образование.

Ранее в Петербурге был создан Общественный совет для реализации программы "Время героев".

Фото: Telegram/ Александр Беглов