В Петербурге создан Общественный совет для реализации программы "Время героев"

Программа "Время героев Санкт-Петербурга" стартовала 19 декабря 2024 года.

В Санкт-Петербурге сформирован Общественный совет региональной программы "Время героев Санкт-Петербурга". Этот консультативный орган займется координацией проекта, а также содействием трудоустройству участников специальной военной операции в органы государственной власти, государственные и коммерческие предприятия, общественные и благотворительные организации.

В состав совета вошли представители исполнительной власти, депутаты Законодательного собрания, руководители вузов и крупных предприятий, общественные деятели и журналисты. Всего в нем 21 человек. Члены совета будут участвовать в разработке программы обучения, помогать с корректировкой учебных модулей и определять, в каких сферах госуправления выпускники смогут применить свои навыки.

Взгляд "со стороны" подскажет, какие аспекты подготовки наших воинов для будущей управленческой деятельности надо усилить, как сделать обучение более эффективным. Члены Общественного совета помогут определить, в каких сферах государственного управления навыки и компетенции участников будут наиболее востребованы. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Программа "Время героев Санкт-Петербурга" стартовала 19 декабря 2024 года. Она ориентирована на подготовку управленческих кадров из числа участников СВО, аналогично федеральному проекту. Подать заявку могли граждане России, проживающие в Петербурге, имеющие высшее образование и боевой опыт.

Для того, чтобы подать заявку, участникам необходимо было проверить, что они соответствуют всем критериям, заполнить анкету в электронном виде и прикрепить эссе для первичного отбора на программу. Эльвира Ребко, директор Корпоративного университета

На участие в программе поступило более 300 заявок. После отборочного этапа к собеседованиям в Корпоративном университете Администрации Санкт-Петербурга были допущены 91 человек. Те, кто успешно пройдет испытания, начнут обучение в апреле. Программа рассчитана примерно на год. В этот период каждому участнику будет назначен наставник из числа представителей городского правительства и руководителей ведомств. В ходе обучения кандидаты освоят ключевые компетенции в области госуправления, стратегического планирования и лидерства.

Видео: Комитет по печати