Стало известно, какую зарплату предлагают петербургским врачам

В сравнении с 2024 годом прирост предложений составил примерно 1,5%, а доход увеличился почти на 30%.

В Петербурге зафиксирован стабильный спрос на медицинских специалистов различных профилей, который сопровождается ростом зарплаты и расширением возможностей для обучения и развития. Всего в этой сфере открыто более 4 тыс. вакансий, сообщили в городском комитете по труду и занятости населения 17 июня.

В сравнении с 2024 годом прирост предложений составил примерно 1,5%, а доход увеличился почти на 30%. Наиболее востребованы участковые врачи. Есть спрос и на анестезиологов-реаниматологов, неврологов, педиатров, инфекционистов, врачей скорой помощи и медсестер.

Зарплаты терапевтов в Северной столице достигают 100 тыс. рублей, оториноларингологи могут рассчитывать на 110 тыс. рублей в месяц, педиатры – на доход до 150 тыс. рублей, кардиологи – на 100 тыс. рублей, анестезиологи-реаниматологи – на 110 тыс. рублей, сотрудники "скорой" – на 120 тыс. рублей.

Чтобы оставаться востребованными на рынке труда, необходимо постоянно повышать квалификацию. Для специалистов доступен широкий выбор возможностей по бесплатному обучению в рамках проекта "Кадры". В Петербурге представлено около 30 обучающих программ в сфере здравоохранения. Пресс-служба комитета по труду и занятости населения Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что средние зарплаты выпускников-айтишников петербургских вузов составили 270 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV