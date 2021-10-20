Зарплата работников в период выходных дней должна быть сохранена, отметил президент.

Президент России Владимир Путин согласился объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Об этом было сказано в ходе совещания с членами российского правительства.

Глава государства подчеркнул, что зарплата работников в период выходных дней должна быть сохранена. Также Путин согласился дать субъектам страны право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с коронавирусной инфекцией.

С учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложения об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября включительно. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер обратился к региональным властям с призывом при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября.

19 октября в ходе заседании координационного совета при правительстве РФ вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября для борьбы с распространением COVID-19. Данную инициативу поддержал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала критической смертность от ковида в 18 субъектах страны.

Видео: kremlin.ru