Голикова назвала критической смертность от ковида в 18 регионах

Число выявляемых случаев COVID-19 за сутки приближается к 35 тысячам.

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала критической смертность от ковида в 18 субъектах страны. Об этом она сказала в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам Голиковой, эпидемиологическая ситуация в России становится сложнее. Она подчеркнула, основной причиной роста числа ковид-пациентов является недостаточные темпы вакцинации, а также пренебрежение россиян ограничительными мерами.

Особую тревогу вызывает продолжающийся рост смертности от COVID-19, в последнее время мы ежедневно теряем более одной тысячи наших граждан. Это страшные цифры, потому что за ними стоят жизни, жизни наших близких людей и, к сожалению, ушедшие безвозвратно. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Она добавила, на территории страны занято 86,6 процентов больничных коек для пациентов с COVID-19. В девяти субъектах России выявлен низкий уровень коллективного иммунитета.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время на территории страны нарастает проблема распространения гриппа.

Видео: kremlin.ru