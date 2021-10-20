Путин: проблема распространения гриппа нарастает

Глава государства отметил, что не обращать внимание на данную проблему невозможно.

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время на территории страны нарастает проблема распространения гриппа. Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства.

Российский лидер отметил, что не обращать внимание на данную проблему невозможно.

Мы знаем, что и эта проблема [гриппа], к сожалению, нарастает. Не обращать на это внимание невозможно. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, 19 октября в ходе заседании координационного совета при правительстве РФ вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября для борьбы с распространением COVID-19. Данную инициативу поддержал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее ученый рассказал, сколько лет уйдет на борьбу с коронавирусом.

Видео: kremlin.ru