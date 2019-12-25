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Учёный рассказал, сколько лет уйдет на борьбу с коронавирусом
Сегодня, 17:20
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Учёный рассказал, сколько лет уйдет на борьбу с коронавирусом

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Профессор сравнил коронавирус с испанским гриппом.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев сравнил коронавирус с испанским гриппом прошлого века, борьба с которым длилась три года. Об этом ученый рассказал "Интерфаксу". 

Испанский грипп, вспоминает Яковлев, также привел к пандемии. Ученый считает, что ковид, как и "испанка", может стать сезонным заболеванием, от которого необходимо будет прививаться раз в год. 

Тем временем в Петербурге, как и во всем мире, продолжается борьба с коронавирусом. По мнению специалиста, четвертая волна в городе началась в начале сентября, когда петербуржцы стали возвращаться домой из отпусков и с дач. 

Такого мнения придерживается и главный государственный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова. Она отметила, что подъем заболеваемости коронавирусом отмечается с 6 сентября этого года. Поэтому в городе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых граждан.

Фото: Piter.tv

Теги: борьба, коронавирус, ученый
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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