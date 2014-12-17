Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 октября

При необходимости мера может быть продлена и после 7-го ноября.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября. Документ опубликован на сайте Кремля.

Объявить нерабочие дни решили в связи с эпидемиологической обстановкой в стране. Заработная плата в нерабочую неделю будет сохранена. Напомним, что 4-5 ноября в любом случае были бы выходными днями в связи с Днем народного единства.

У региональных властей есть полномочия продлить ограничения и после 7-го ноября. Правительство РФ и власти субъектов РФ должны предусмотреть меры поддержки представителям малого и среднего бизнеса, которые в наибольшей степени пострадали из-за пандемии и нерабочих дней.

Аналогичные меры вводились в марте и апреле 2020-го года, когда эпидемия в России только начиналась.

Владимир Путин призвал россиян вакцинироваться против коронавируса, назвав отечественные вакцины "безопасными и эффективными".

Фото: сайт президента РФ