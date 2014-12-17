Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 октября

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября. Документ опубликован на сайте Кремля.
Объявить нерабочие дни решили в связи с эпидемиологической обстановкой в стране. Заработная плата в нерабочую неделю будет сохранена. Напомним, что 4-5 ноября в любом случае были бы выходными днями в связи с Днем народного единства.
У региональных властей есть полномочия продлить ограничения и после 7-го ноября. Правительство РФ и власти субъектов РФ должны предусмотреть меры поддержки представителям малого и среднего бизнеса, которые в наибольшей степени пострадали из-за пандемии и нерабочих дней.
Аналогичные меры вводились в марте и апреле 2020-го года, когда эпидемия в России только начиналась.
Владимир Путин призвал россиян вакцинироваться против коронавируса, назвав отечественные вакцины "безопасными и эффективными".
Фото: сайт президента РФ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все