Путин призвал граждан РФ активно прививаться от коронавируса

Президент выразил недоумение по поводу того, что некоторые россияне медлят с вакцинацией.

Президент России Владимир Путин призвал россиян активно прививаться от COVID-19. Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства.

Глава государства назвал странным тот факт, что некоторые граждане медлят с вакцинацией, а также отметил, что все созданные на данный момент отечественные препараты являются надежными.

Обращаю внимание глав субъектов Федерации на необходимость наращивания темпов вакцинации и, конечно, еще раз призываю всех наших граждан активно прививаться. Речь идет о вашей защите, о вашей безопасности, о жизни, в конце концов, о здоровье ваших родных. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, 14 сентября президент Путин из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении принял решение уйти на самоизоляцию. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что ПЦР-тест российского лидера показал отрицательный результат. На время карантина глава государства вернулся к режиму веб-конференций, как это было в острый режим пандемии коронавируса. Самоизоляция Путина завершилась 29 сентября.

Ранее президент России Владимир Путин согласился объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.

Видео: kremlin.ru