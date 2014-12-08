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В Петербурге ушли из жизни еще 67 ковидных пациентов
Сегодня, 12:46
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В Петербурге ушли из жизни еще 67 ковидных пациентов

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Коэффициент распространения инфекции на сегодня составляет 1,03 при нормативе в единицу.

За минувшие сутки в Петербурге скончались 67 пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Об этом Piter.tv сообщили, в пресс-службе Смольного 23 октября.

Вылечиться смогли 2 887 человек. Еще 3 360 жителей города заболели COVID-19. На амбулаторном лечении сегодня находятся более 37 тыс. больных. Карантин соблюдают почти 6 тыс. зараженных.

Напомним, что в Петербурге вводят новые коронавирусные ограничения. Так, с 1 по 3 ноября работодателям рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы, в том числе исполнительным органам государственной власти Петербурга. Однако, по мнению рукoводителя "Ленэкспо", введение новых коронавирусных ограничений недостаточно для борьбы с инфекцией. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге зафиксировали новый штамм коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: здоровье, ковид в петербурге, ковидная статистика, оперативный штаб, смольный
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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