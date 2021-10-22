Руководитель "Ленэкспо" прокомментировал введение новых коронавирусных ограничений

По его мнению, их недостаточно для борьбы с ковидом.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в начале октября седьмой павильон госпиталя "Ленэкспо" возобновил прием больных COVID-19. Руководитель временного инфекционного госпиталя "Ленэкспо" Руслан Дмитришен рассказал "Петербургскому дневнику", что сегодня в пятом павильоне находятся 225 больных, в реанимации пятого павильона 10 пациентов, на ИВЛ один пациент. В седьмом павильоне – 157 человек, которые переносят вирус в легкой форме: студенты, моряки в экипажах, жители коммунальных квартир.

Самые распространенные симптомы коронавируса: температура выше 39 градусов и одышка, свидетельствующая о развитии поражения легких. В таком случае необходимо вызвать скорую помощь или обратиться в поликлинику. Однако большинство петербуржцев боятся госпитализироваться. По словам Дмитришена, именно неизвестность порождает страх.

Люди боятся, что они будут брошенными в павильоне, но когда они поступают к нам, страхи уходят. Люди видят, что для них созданы все условия для выздоровления: много пространства, воздуха, и они всегда под присмотром персонала. Руслан Дмитришен, руководитель временного инфекционного госпиталя "Ленэкспо"

Для больных предусмотрена лечебное питание, рассчитанное "по столам". В рацион не входит жареная, соленая и жирная пища. Как рассказал руководитель, при составлении питания учитываются также сопутствующие заболевания у больных. Также пациенты седьмого павильона могут провести время с пользой. Больные могут поиграть в шашки, шахматы, нарды или же почитать книгу в библиотеке.

Не только горожане следят за своим здоровьем, но и врачи госпиталя. Весь персонал, рассказал Дмитришен, переболели еще в первую коронавирусную волну. Сегодня все медики привиты. Врачи положительно реагируют на дополнительные ограничения, в том числе на введение QR-кодов, рассказал руководитель госпиталя. Также на днях президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 октября по 7 ноября. Дмитришен надеется, что за это время петербуржцы всё обдумают, осознают и не доведут до продления локдауна.

Фото: Piter.TV