В Свердловской области отменят QR-коды для посещения ТЦ

Данная мера будет действовать в период с 22 декабря по 20 января.

В Свердловской области отменяют требование о предъявлении QR-кодов для входа в торговые центры. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram заявил глава региона Евгений Куйвашев.

По словам Куйвашева, смягчить антикоронавирусные ограничения позволили ранее введенные меры, позволившие снизить заболеваемость COVID-19 в области, разгрузить коечный фонд в медицинских учреждениях и уменьшить нагрузку на врачей.

Взвесив все "за" и "против", я решил, что с 22 декабря по 20 января при входе в ТРЦ и в магазины, расположенные в них, не нужно будет предъявлять код. Евгений Куйвашев, глава Свердловской области

Кроме того, начиная со среды, кафе и рестораны региона снова смогут работать в ночное время. Однако они вправе обслуживать только клиентов с QR-кодами.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал доработать законопроект о QR-кодах для общественных мест.

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