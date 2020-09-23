Путин потребовал доработать законопроект о QR-кодах для общественных мест

Глава РФ выступил за детальную проработку законопроекта в ГД.

Российский президент Владимир Путин поручил доработать законопроект о применении сертификатов вакцинированного в общественных местах. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на заседании юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Политик решил остановиться на вопросе, который затрагивает, по его мнению, все экономические отрасли. Сейчас законопроект о ковид-сертификации, необходимый для посещения общественных мест и мероприятий, торговых центрова, заведений общепита, был принят депутатами нижней палаты парламента в первом чтении. Документ на текущем этапе нуждается в доработке.

Как вы знаете, законопроект, по которому планировалось установить обязательные требования такого сертификата на транспорте, в самолете или поезде, был снят с рассмотрения Госдумой. Владимир Путин, президент РФ

По словам лидера страны, сейчас в России остается напряженной эпидемиологическая обстановка. В связи с этим гость призвал власти готовить все имеющиеся системы к введению QR-коды.

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Фото и видео: kremlin.ru

