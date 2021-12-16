Кудрин: стратегический аудит становится главным направлением госаудита в мире

По его словам, стратегический аудит позволит Счетной палате оценивать результат с учетом факторов, которые оказывают влияние на достижение поставленной цели.

Стратегический аудит становится главным направлением государственного аудита во всем мире. Об этом в ходе заседания комитета Государственной думы по контролю заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, стратегический аудит позволит СП оценивать результат с учетом факторов, которые оказывают влияние на достижение поставленной цели.

Это [стратегический аудит] сейчас столбовая дорога всего государственного аудита в мире. Часто от Счетной палаты ждут проверки, что потрачено, на что потрачено, целевым ли образом потрачено. <…> Мир пошел дальше - мир оценивает результаты деятельности государственной власти. Алексей Кудрин, глава Счетной палаты РФ

В ноябре текущего года глава государства Владимир Путин внес в Государственную думу проект поправок в закон о СП. Нововведения регламентируют применение стратегического аудита для оценки рисков и результатов достижения стратегических целей социально-экономического развития и обеспечения безопасности страны.

Ранее Госдума приняла закон о региональной публичной власти.

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