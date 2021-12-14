Госдума приняла закон о региональной публичной власти

Документ одобрен во 2 и 3 чтениях.

Госдума России приняла закон об организации региональной публичной власти. Депутаты на пленарном заседании одобрили документа сразу во втором и третьем чтении. В частности, политики запретили на местах чиновникам именоваться "президентами". Однако проект разрешает им избираться более чем на два срока подряд. Федеральные и региональные органы власти смогут частично передавать друг другу полномочия, если это решение не будет противоречить основному законодательству.

Ранее проект был одобрен профильным комитетом ГД по законотворчеству и государственному строительству. В пресс-службе ведомства подчеркнули прессе, что возврат на рассмотрение проекта связан с техническими правками, которые концептуально не изменившими авторские предложения. В частности, местные депутаты в субъектах РФ получили возможность выступать на заседаниях заксобраний регионов.

Напомним, что законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ", внесен в нижнюю палату парламента российским сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым. Первое чтение состоялось 9 ноября.

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Фото и видео: YouTube / Россия 24

