Патрушев: аграрии смогут закупить нужный объем удобрений по приемлемым ценам

В Минсельхозе РФ рассказали о господдержке отрасли АПК.

Глава российского министерства по сельскому хозяйству Дмитрий Патрушев заявил, что отечественные аграрии смогут закупить нужный объем минеральных удобрений по приемлемым ценам для сезона 2022 года. Об этом специалист упомянул во время правительственного часа на пленарном заседании в Государственной Думе. Эксперт уточнил депутатам, что на рынке удобрений фиксируется напряженная ситуация из-за значительного роста цен. Государство реализует комплекс мер социальной поддержки данного бизнеса. В частности, кабинет министров ввел временное ограничение на экспорт отдельных видов. Минпромторг и регионы составили план по приобретению удобрений, а также их разбивке по производителям. Программа выполнена в ноябре 2021 года.

Рассчитываем, что за счет указанных мер аграрии приобретут необходимый им объем удобрений, самое главное - по приемлемым ценам. Если в 2018 году приобретено 3,2 млн тонн, то в текущем году планируется выйти на показатель 4,5 млн тонн. Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза РФ

Эксперт подчеркнул, что за последние три года объем закупок вырос на 41%. При этом внесено около 15 килограммов минеральных удобрений на каждый 1 га пашни. В 2022 году данный уровень будет увеличен.

Минсельхоз: экспорт продукции АПК в 2021 году составит $35 млрд.

Фото и видео: YouTube / Россия 24

