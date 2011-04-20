Минсельхоз: экспорт продукции АПК в 2021 году составит $35 млрд

Дмитрий Патрушев рассказал об объемах собранной в текущем году сельскохозяйственной продукции.

В Минсельхозе России прогнозируют, что экспорт продукции отечественного агропромышленного комплекса в 2021 году составит $35 млрд. Об этом депутатам Госдумы сообщил глава профильного ведомства Дмитрий Патрушев. По словам чиновника, рост суммы экспорта связан с увеличением мировых цен. Особое внимание кабмин обращает на товары с высокой добавленной стоимостью.

По прогнозам, на внешние рынки будет поставлено продукции АПК на $35 млрд в текущих ценах. Полученный урожай по основным позициям превышает запланированные в госпрограмме показатели. Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза России

По результатам 2021 года урожай зерновых в России превысит 123 млн тонн.В частности, на территории государства собранная пшеница составит около 76 млн тонн. Данный уровень покрывает внутренние потребности россиян, а также экспортные для государства. К концу текущего года специалисты соберут 23 млн тонн масличных культур, свыше 40 млн тонн сахарной свеклы, порядка 7 млн тонн овощей. Все эти показатели превышают те, которые фиксировались в 2020 году.

Путин заявил о рисках дальнейшего роста цен на продовольствие.

Фото: Pixabay.com