Комплексное развитие сельских территорий в 2022 году затронет пять населенных пунктов Волховского района

Алексей Брицун поделился планами на благоустройство поселений Волховского района.

6 июля глава администрации Волховского района Ленинградской области Алексей Брицун поделился на своей странице в соцсети "Instagram" скорыми планами благоустройства нескольких поселений района. Реализация государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" к 2022 году преобразит несколько локаций в деревнях, селах и поселках.

В деревне Иссад и деревне Кисельня появятся современные детские игровые площадки, в селе Колчаново облагородят и модернизируют парк Воинской славы, в деревне Хвалово создадут общественные зоны, а в поселке Аврово спортсмены смогут заниматься на обустроенной спортплощадке.

Ранее Градсовету Ленобласти представили 11 проектов благоустройства малых городов.

Фото: Instagram/britsunalexey