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Комплексное развитие сельских территорий в 2022 году затронет пять населенных пунктов Волховского района
Сегодня, 17:54
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Комплексное развитие сельских территорий в 2022 году затронет пять населенных пунктов Волховского района

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Алексей Брицун поделился планами на благоустройство поселений Волховского района.

6 июля глава администрации Волховского района Ленинградской области Алексей Брицун поделился на своей странице в соцсети "Instagram" скорыми планами благоустройства нескольких поселений района. Реализация государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" к 2022 году преобразит несколько локаций в деревнях, селах и поселках. 

В деревне Иссад и деревне Кисельня появятся современные детские игровые площадки, в селе Колчаново облагородят и модернизируют парк Воинской славы, в деревне Хвалово создадут общественные зоны, а в поселке Аврово спортсмены смогут заниматься на обустроенной спортплощадке. 

Ранее Градсовету Ленобласти представили 11 проектов благоустройства малых городов. 

Фото: Instagram/britsunalexey

 

 

Теги: аврово, алексей брицун, благоустройство, волховский район, госпрограмма, иссад, кисельня, колчаново, комплексное развитие сельских территорий, ленобласть, хвалово
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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