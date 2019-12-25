Комплексное развитие сельских территорий в 2022 году затронет пять населенных пунктов Волховского района

6 июля глава администрации Волховского района Ленинградской области Алексей Брицун поделился на своей странице в соцсети "Instagram" скорыми планами благоустройства нескольких поселений района. Реализация государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" к 2022 году преобразит несколько локаций в деревнях, селах и поселках.
В деревне Иссад и деревне Кисельня появятся современные детские игровые площадки, в селе Колчаново облагородят и модернизируют парк Воинской славы, в деревне Хвалово создадут общественные зоны, а в поселке Аврово спортсмены смогут заниматься на обустроенной спортплощадке.
Ранее Градсовету Ленобласти представили 11 проектов благоустройства малых городов.
Фото: Instagram/britsunalexey
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