Пенсионер из Фрунзенского района коллекционировал оружие времен ВОВ

Известно, что мужчина покупал охолощенное оружие и переделывал его.

Во Фрунзенском районе Петербурга задержан пенсионер, который коллекционировал оружие времен Великой Отечественной войны.

По информации 78.ru, 59-летнего мужчину, проживающего в доме по Будапештской улице, поймали еще в декабре прошлого года. Известно, что он покупал охолощенное оружие и переделывал его.

В жилище пенсионера обнаружили и изъяли 500 граммов пороха, пять пистолетов, четыре револьвера, два ружья, самодельные устройства для стрельбы, части огнестрельного оружия и свыше 300 патронов.

Согласно результатам экспертизы, изъятые предметы относятся к категории огнестрельного оружия и пригодны для стрельбы. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, его отпустили под подписку о невыезде.

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Фото: Piter.TV