Омоновцы ликвидировали схрон боеприпасов полувековой давности в Петергофе

Сотрудники вневедомственной охраны обнаружили множество взрывного оружия 1970-х годов.

Сегодня в управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступило сообщение о нахождении в Петергофе схрона с взрывными боеприпасами полувековой давности. На место с целью ликвидации тайника выехали взрывотехники ОМОНа, – следует из сообщения пресс-службы петербургской вневедомственной охраны.

На месте группа по разминированию установила, что в схроне имеется: 40 гранат РГ-42, 19 гранат Ф-1 и 50 запалов "УЗРГМ". Все взрывные устройства использовались военными в 1970-е годы. Находка была вывезена сотрудниками ОМОН на специализированный полигон и ликвидирована.

Ранее оружие времен Великой Отечественной войны было обнаружено после пожара в Пушкине.

Фото: Росгвардия Петербурга