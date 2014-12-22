В Калининградской области продолжается разминирование территорий от снарядов Великой Отечественной войны

В Калининградской области продолжается разминирование территорий от снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Группа пиротехников регионального поисково-спасательного отряда и Невского спасательного центра работает в Балтийском городском округе. В ходе проведения работ около поселка Павлово специалисты обнаружили семь артиллерийских снарядов различного калибра и одну минометную мину.
Также в МЧС подчеркнули, что с начала 2025 года на территории Калининградской области обнаружили более 23 тысячи взрывоопасных предмета. В их число вошли 50 авиабомб.
Видео: МЧС России
