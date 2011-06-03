  1. Главная
Сегодня, 8:26
116
В Астраханской области тушат пожар на складе

Площадь возгорания составила 12 тысяч квадратных метров.

В Астраханской области тушат пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РОссии.

По данным ведомства, площадь возгорания составила 12 тысяч квадратных метров. Предварительно, внутри помещения хранятся пластиковые трубы. Высокая пожарная нагрузка способствует быстрому распространению огня.

В тушении пожара участвуют порядка 80 специалистов и 26 единиц техники. К месту также направлен пожарный поезд. Спустя время пожар был локализован. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье локализовали пожар в цеху по производству автомасла.

Видео: МЧС России

