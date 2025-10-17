  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:40
138
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Подмосковье локализовали пожар в цеху по производству автомасла

0 0

По предварительным данным, пострадавших нет.

В Подмосковье локализовали пожар в цеху по производству автомасла. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 17 октября в подмосковном Пушкино. Поступило сообщение о возгорании на территории предприятия. Площадь огня составила 2 500 квадратных метров. Отмечается, что пожар начался во время ремонтно-сварочных работ.

В тушении огня участвовали 72 специалиста и 27 единиц техники. Специалисты лаборатории проанализировали пробы воздуха на поиск вредных веществ. Причина пожара устанавливается. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что в Алтайском крае загорелся школьный спорткомплекс.

Видео: МЧС России

Теги: мчс россии, подмосковье, пожар, цех
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии