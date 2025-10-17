По предварительным данным, пострадавших нет.

В Подмосковье локализовали пожар в цеху по производству автомасла. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 17 октября в подмосковном Пушкино. Поступило сообщение о возгорании на территории предприятия. Площадь огня составила 2 500 квадратных метров. Отмечается, что пожар начался во время ремонтно-сварочных работ.

В тушении огня участвовали 72 специалиста и 27 единиц техники. Специалисты лаборатории проанализировали пробы воздуха на поиск вредных веществ. Причина пожара устанавливается. По предварительным данным, пострадавших нет.

Видео: МЧС России