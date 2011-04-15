В результате происшествия никто не пострадал.

В Алтайском крае загорелся школьный спорткомплекс. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 17 октября в Барнауле. Поступило сообщение о возгорании в спортивном комплексе. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

В тушении огня участвуют 65 специалистов и 19 единиц спецтехники. Пожар локализовали на 600 квадратных метрах. Также ликвидировали открытое горение. По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Видео: МЧС России