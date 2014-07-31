На Сахалине тушат пожар на складе с канцтоварами

В тушении огня принимали участие 19 специалистов и четыре единицы техники.

На Сахалине тушат пожар на складе с канцелярскими товарами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 17 октября вечером по местному времени. Поступило сообщение о возгорании склада с канцтоварами. По предварительным данным, площадь огня составила 1000 квадратных метров. Также сообщается, что погибших и пострадавших нет.

В тушении огня принимали участие 19 специалистов и четыре единицы техники. Спустя время пожар был локализован. Причину возгорания выяснят специалисты.

Видео: МЧС России