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Оружие времен ВОВ нашли после пожара в Пушкине
Сегодня, 12:15
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Оружие времен ВОВ нашли после пожара в Пушкине

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Владелец квартиры пояснил правоохранителям, что увлекается археологией. Он был задержан и доставлен в полицию для дальнейших разбирательств.

Спасателям поступил сигнал о возгорании в квартире на Детскосельском бульваре в Петербурге. Прибыв на место происшествия, пожарные не только потушили огонь, но и обнаружили боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Как стало известно "Фонтанке", пожар привел к обнаружению оружия времён Второй мировой войны, включая предмет, похожий на боевой снаряд.

Владелец квартиры пояснил правоохранителям, что увлекается археологией. Он был задержан и доставлен в полицию для дальнейших разбирательств.

Из квартиры также были изъяты восемь патронов и предметы, схожие с автоматом и винтовкой. Все найденное направили на исследование. Задержанный мужчина, осужденный в 2018 году Пушкинским районным судом на полтора года условно за хранение взрывчатки, имел в своем распоряжении коллекцию старинного оружия.

Ранее за ночь в пяти районах Петербурга сгорели четыре авто.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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