Оружие времен ВОВ нашли после пожара в Пушкине

Владелец квартиры пояснил правоохранителям, что увлекается археологией. Он был задержан и доставлен в полицию для дальнейших разбирательств.

Спасателям поступил сигнал о возгорании в квартире на Детскосельском бульваре в Петербурге. Прибыв на место происшествия, пожарные не только потушили огонь, но и обнаружили боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Как стало известно "Фонтанке", пожар привел к обнаружению оружия времён Второй мировой войны, включая предмет, похожий на боевой снаряд.

Владелец квартиры пояснил правоохранителям, что увлекается археологией. Он был задержан и доставлен в полицию для дальнейших разбирательств.

Из квартиры также были изъяты восемь патронов и предметы, схожие с автоматом и винтовкой. Все найденное направили на исследование. Задержанный мужчина, осужденный в 2018 году Пушкинским районным судом на полтора года условно за хранение взрывчатки, имел в своем распоряжении коллекцию старинного оружия.