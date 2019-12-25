В Ленобласти трое пенсионеров перевернулись на самодельном болотоходе

В результате происшествия один из пожилых мужчин погиб.

В Тосненском районе вечером 1 октября прошли поисковые работы. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Вчера в службу поступила информация о том, что из леса в районе деревни Кирково не вышли трое пенсионеров. Поисковые работы проводили спасатели поисково-спасательного отряда Тосно.

В ходе поисков нашли самодельный болотоход в перевернутом состоянии, а рядом с ним – заблудившихся. В результате происшествия один из пожилых мужчин погиб.

Спасатели транспортировали пострадавших до кареты скорой помощи, после чего эвакуировали скончавшегося и передали полицейским.

Ранее мы рассказывали о том, что пассажир заблудился и выломал дверь запретную зону Пулково.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти