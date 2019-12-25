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В Ленобласти трое пенсионеров перевернулись на самодельном болотоходе
Сегодня, 9:56
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В Ленобласти трое пенсионеров перевернулись на самодельном болотоходе

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В результате происшествия один из пожилых мужчин погиб.

В Тосненском районе вечером 1 октября прошли поисковые работы. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

Вчера в службу поступила информация о том, что из леса в районе деревни Кирково не вышли трое пенсионеров. Поисковые работы проводили спасатели поисково-спасательного отряда Тосно. 

В ходе поисков нашли самодельный болотоход в перевернутом состоянии, а рядом с ним – заблудившихся. В результате происшествия один из пожилых мужчин погиб. 

Спасатели транспортировали пострадавших до кареты скорой помощи, после чего эвакуировали скончавшегося и передали полицейским. 

Ранее мы рассказывали о том, что пассажир заблудился и выломал дверь запретную зону Пулково. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: пенсионеры заблудились, тосно
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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