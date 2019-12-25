Пассажир заблудился и выломал дверь запретную зону Пулково

Пассажир объяснил свой поступок "стечением обстоятельств".

Мужчина из России сбился с пути в петербургском аэропорту Пулково, в результате чего попал в служебную зону и на летное поле. Об этом сообщает телеграм-канал "Крыша ТурДома".

Он приобрел билеты на рейс из Петербурга в Самару, но его вылет был отсрочен. Чтобы скоротать время, он решил зайти в кафе. Через несколько часов сотрудники аэропорта объявили посадку на его рейс, и тут пассажир вдруг понял, что не знает, в каком направлении ему двигаться.

В поисках выхода он спустился на первый этаж и наткнулся на запертую служебную дверь. Игнорируя запрет, он взломал замок, чтобы попасть на перрон. У терминала его задержали сотрудники охраны и привлекли к административной ответственности. Пассажир объяснил свой поступок "стечением обстоятельств".

Фото: Piter.TV