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Жителям Петербурга показали, как будет выглядеть сквер на Английском проспекте
Сегодня, 9:33
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Жителям Петербурга показали, как будет выглядеть сквер на Английском проспекте

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На территории пространства создадут уютную зону с фонтаном, установят детскую площадку и уличную мебель.

Петербуржцам показали 17 июля, как будет выглядеть сквер на Английском проспекте. Работы проводят по программе "Формирование комфортной городской среды", сообщили в Государственной административно-технической инспекции. 

На территории пространства создадут уютную зону с фонтаном, установят детскую площадку и уличную мебель. Кроме того, проведут дополнительное озеленение деревьями и кустарниками. 

Проект разработали с учетом потребностей местных жителей, включая удобства для маломобильных групп населения. Сквер откроется в середине октября. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Московском районе благоустроят четыре пространства. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: английский проспект, сквер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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