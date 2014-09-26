Жителям Петербурга показали, как будет выглядеть сквер на Английском проспекте

На территории пространства создадут уютную зону с фонтаном, установят детскую площадку и уличную мебель.

Петербуржцам показали 17 июля, как будет выглядеть сквер на Английском проспекте. Работы проводят по программе "Формирование комфортной городской среды", сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

На территории пространства создадут уютную зону с фонтаном, установят детскую площадку и уличную мебель. Кроме того, проведут дополнительное озеленение деревьями и кустарниками.

Проект разработали с учетом потребностей местных жителей, включая удобства для маломобильных групп населения. Сквер откроется в середине октября.

Ранее мы рассказывали о том, что в Московском районе благоустроят четыре пространства.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга