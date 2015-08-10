В Московском районе благоустроят четыре пространства

Речь идет о площадке для выгула собак и скверах.

В Московском районе Петербурга в 2025 году появятся четыре точки притяжения. Об этом сообщил 17 июля вице-губернатор Евгений Разумишкин.

На Витебском проспекте, 101, установят площадку для выгула и дрессировки собак, этот объект – победитель проекта "Твой бюджет" в 2022 году. Пространство обустроено, но не хватало освещения.

Также возле дома 106 по проспекту Космонавтов к августу появится сквер. Установят освещение, уличную мебель, а еще высадят 82 дерева и 277 кустарников. Центральным элементом станут радиальные качели для взрослых.

На Пулковской улице, 17, создадут пространство для семейного досуга. Здесь обустроят детскую игровую зону с качелями, горками и спортивными комплексами. Кроме того, установят лавочки, урны и озеленение.

Помимо этого, скоро завершат работы в сквере между домами 195 и 197 по Московскому проспекту. Высадят 26 деревьев и 996 кустарников различных пород, включая клены, липы, рябины, сирень и другие. Специалисты заменят покрытия пешеходных дорожек и обустроят удобные зоны отдыха с уличной мебелью и урнами.

Ранее мы рассказывали о том, что на юге Петербурга завершается благоустройство Купчинского и Федоровского скверов.

Фото: ВКонтакте / Евгений Разумишкин