  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге заработали четыре отремонтированных фонтана
Сегодня, 10:28
24
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге заработали четыре отремонтированных фонтана

0 0

Водные сооружения были переданы в хозяйственное ведение "Водоканала" в нерабочем состоянии.

В Петербурге продолжается восстановление фонтанного фонда. Еще четыре сооружения заработали 3 сентября, рассказали в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". 

Так, сегодня открылись фонтаны на улице Фрунзе, 23, Лиговском проспекте, 44 и 57, и на Невском проспекте, 148. Они были переданы в хозяйственное ведение "Водоканала" в нерабочем состоянии. 

При реконструкции фонтанов рабочие подключили их к сетям водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, провели монтаж насосного оборудования и подводных светильников, построили новые чаши из гранита, который добывается в Карелии. Работы выполнены по поручению губернатора города. 

Всего в этом году предприятие реконструировало восемь водных жемчужин. 

Ранее на Piter.TV: восстановленные фонтаны открыли в четырех районах Петербурга. 

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Теги: гуп водоканал санкт-петербурга, фонтаны в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии