В Петербурге заработали четыре отремонтированных фонтана

Водные сооружения были переданы в хозяйственное ведение "Водоканала" в нерабочем состоянии.

В Петербурге продолжается восстановление фонтанного фонда. Еще четыре сооружения заработали 3 сентября, рассказали в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Так, сегодня открылись фонтаны на улице Фрунзе, 23, Лиговском проспекте, 44 и 57, и на Невском проспекте, 148. Они были переданы в хозяйственное ведение "Водоканала" в нерабочем состоянии.

При реконструкции фонтанов рабочие подключили их к сетям водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, провели монтаж насосного оборудования и подводных светильников, построили новые чаши из гранита, который добывается в Карелии. Работы выполнены по поручению губернатора города.

Всего в этом году предприятие реконструировало восемь водных жемчужин.

Ранее на Piter.TV: восстановленные фонтаны открыли в четырех районах Петербурга.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"