Восстановленные фонтаны открыли в четырех районах Петербурга

До конца года планируется восстановить еще 17 фонтанов в разных районах города, после чего программа возрождения фонтанного фонда Петербурга будет завершена.

В четырех районах Петербурга были запущены фонтаны, которые долгое время находились в заброшенном состоянии. Об этом сообщили в Смольном.

Работы по реконструкции и запуску фонтанов были проведены специалистами ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в рамках городской программы, инициированной губернатором в 2019 году.

Один из знаковых объектов, фонтан у дома № 61 по Лесному проспекту, был восстановлен с особым вниманием к историческим деталям. Этот фонтан, построенный 90 лет назад во дворе Дома специалистов, теперь вновь радует жителей Выборгского района. Специалисты восстановили его чашу, облицованную карельским гранитом, и обновили водную картину, установив в центре гранитный вазон с вертикальной струей воды.

Фонтаны на проспекте Стачек, 160, набережной Фонтанки, 160 и Моховой улице, 26 также получили новую жизнь. Эти типовые конструкции, широко распространенные в прошлом веке, были полностью реконструированы: специалисты обновили их чаши, установили новое насосное оборудование и светильники для архитектурной подсветки, а также проложили новые сети водоснабжения и водоотведения.

До конца года планируется восстановить еще 17 фонтанов в разных районах города, после чего программа возрождения фонтанного фонда Петербурга будет завершена. Однако, по словам губернатора, работа на этом не прекратится, так как проект получил широкую поддержку у горожан.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Правительство Петербурга