Горнолыжник Бугаев принес России восьмое золото Паралимпиады в слаломе

Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал золотую медаль в слаломе на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д"Ампеццо. По сумме двух попыток результат 28-летнего россиянина составил 1 минута 28,55 секунды, что почти на три секунды быстрее серебряного призёра из Новой Зеландии. Эта победа стала для сборной России восьмой золотой медалью на Играх-2026.

Бугаев выступал в категории LW6, предназначенной для спортсменов с поражением одной верхней конечности . Ранее на этой Паралимпиаде он уже завоевал две бронзовые награды — в скоростном спуске и гигантском слаломе .

С победой в слаломе Бугаев стал четырёхкратным паралимпийским чемпионом. В Сочи-2014 он побеждал в слаломе и суперкомбинации, а в Пхёнчхане-2018 — вновь в суперкомбинации. Воскресенье, 15 марта, стало особенно удачным для российской команды. Помимо Бугаева, золотые медали завоевали лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян .

Голубков одержал победу в гонке с раздельным стартом на 20 км сидя, показав результат 51 минута 55,0 секунды. Эта победа стала для него второй на текущих Играх — ранее он выиграл золото на дистанции 10 км . После финиша спортсмен признался, что находится в лёгком шоке от своих эмоций:

Просто нет слов. Мне сегодня так было хорошо, даже сам в шоке немножко. Для меня чем сложнее погода, тем лучше.

Багиян победила в гонке на 20 км свободным стилем среди спортсменов с нарушением зрения. Вместе с ведущим Сергеем Синякиным она преодолела дистанцию за 43 минуты 59,1 секунды, опередив чешскую соперницу более чем на три минуты . Для Анастасии это золото стало уже третьим на Паралимпиаде-2026 — ранее она выиграла классический спринт и гонку на 10 километров.

Всего на Играх в Италии российские спортсмены завоевали 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. В составе сборной выступали шесть атлетов, которые впервые с 2014 года были допущены к соревнованиям под национальным флагом и с государственной символикой. Паралимпиада-2026 проходила в Милане и Кортина-д"Ампеццо с 6 по 15 марта. Победа Бугаева в слаломе стала последним стартом для российской команды на этих Играх.

Ранее Piter.TV сообщал, что российский гимн впервые с 2014 года прозвучал на Паралимпиаде.

