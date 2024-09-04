Российские паралимпийцы смогут выступать под флагом и гимном РФ на соревнованиях

Паралимпийский комитет России полностью восстановлен в правах в Международном паралимпийском комитете

Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК), проходившая в Сеуле, приняла решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета России. За это решение проголосовал 91 делегат, против — 77. Ранее ассамблея отклонила предложение о приостановке членства ПКР (111 голосов против, 55 — за).

МПК признал, что ПКР добросовестно исполняет обязательства по уставу организации. Это решение позволяет российским паралимпийцам участвовать в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, курируемым МПК, под государственной символикой РФ. Речь идет о легкой атлетике, плавании, пауэрлифтинге, следж-хоккее и пулевой стрельбе.

При этом на текущем чемпионате мира по легкой атлетике в Индии российские спортсмены выступят в нейтральном статусе. Всемирная федерация параспорта объяснила это техническими сложностями изменения регламента в ходе соревнований. ПКР назвал такую ситуацию несправедливой и пообещал добиваться полного восстановления прав атлетов на ближайших стартах.

Все российские паралимпийцы должны соревноваться под флагом своей страны и, стоя на пьедестале, слушать гимн Российской Федерации Олимпийский комитет России

Комитету также предстоит работа по снятию ограничений с атлетов, выступающих в видах спорта, которые курируют другие международные федерации.

Ранее Piter.TV сообщал, что школьники из Пушкинского района завоевали медали на Первенстве РФ по спортивному ориентированию.

Фото: Telegram / Олимпийский комитет России