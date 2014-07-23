Школьники из Пушкинского района завоевали медали на Первенстве РФ по спортивному ориентированию

За награды боролись участники из 30 регионов России, соревнуясь в трёх возрастных группах: до 18, до 20 и до 23 лет.

Спортсмены спортивной школы олимпийского резерва Пушкинского района завоевали награды на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию.

Соревнования проходили во Владикавказе, столице Северной Осетии-Алании. За награды боролись участники из 30 регионов России, соревнуясь в трёх возрастных группах: до 18, до 20 и до 23 лет.

Владислав Логинов показал выдающиеся результаты, завоевав серебро в дисциплинах "Кросс-Лонг" и "Кросс-Эстафета" в составе команды Санкт-Петербурга, а также бронзу в гонке "Кросс-Классика". Ещё одним призёром соревнований стал Владислав Егоров, занявший третье место в эстафете "Кросс-Эстафета" совместно с командой из Петербурга.

Фото: Telegram / Пушкинский район СПб