Студенты Академии машиностроения имени Котина одержали победу в турнире по мини-футболу в Петербурге

В Петербурге завершились соревнования по мини-футболу формата шесть на шесть среди учащихся среднеспециальных учебных заведений.

Турнир проходил в ознаменование 80-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и собрал 14 студенческих команд.

В решающем матче турнира команда Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина одолела сборную Политехнического колледжа городского хозяйства со счетом 4:3.

Третье место заняла сборная Малоохтинского колледжа, победившая коллектив Санкт-Петербургского технического колледжа управления и коммерции с разгромным результатом 11:2.

