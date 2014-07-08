Петербургский "Кристалл" потерпел поражение в матче за Суперкубок России по футзалу в Нижнем Новгороде

Хозяйки встречи одержали верх со счётом 1:0, отличившись единственным забитым голом в концовке первого тайма.

Первый игровой день нового сезона женского футзала стартовал матчем за Суперкубок России, который прошёл в Нижнем Новгороде, пишет "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкойна пресс-службу городской Федерации футбола.

В поединке сошлись действующий чемпион страны — петербургский клуб "Кристалл" — и обладатель Кубка страны — нижегородская команда "Норманочка". Хозяйки встречи одержали верх со счётом 1:0, отличившись единственным забитым голом в концовке первого тайма.

Таким образом, "Кристалл" лишился звания обладателя Суперкубка и теперь сосредоточится на сохранении чемпионского титула. Уже 26 и 27 сентября петербургская команда стартует в турнире Женской лиги, где в первом туре ей предстоит сыграть в Пензе с командой "Лагуна".

Ранее мы сообщили о том, что женский "Зенит" остался без главного тренера после ухода Ольги Порядиной.

