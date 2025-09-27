Российский гимн впервые с 2014 года прозвучал на Паралимпиаде

Горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золото в супергиганте в Италии.

На зимней Паралимпиаде 2026 года в Италии впервые с 2014 года прозвучал российский гимн. Горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в супергиганте в категории "стоя", показав результат 1 минута 15,60 секунды, сообщает РИА Новости. Это первое золото сборной России на Играх в Милане и Кортина‑д"Ампеццо .

Уже завоевавшая ранее бронзу в скоростном спуске 23-летняя спортсменка стала первой российской золотой медалисткой Паралимпиады за последние 12 лет. После вручения награды в честь Ворончихиной был исполнен гимн России, а над пьедесталом поднят национальный флаг. Сама спортсменка призналась, что это событие стало для нее особенным: "Это очень важно для меня, я вижу свой флаг. Возможно, сейчас я еще не до конца осознаю, что произошло" .

Международный паралимпийский комитет (IPC) разрешил российским атлетам выступать на Играх с национальной символикой, а при завоевании золота в их честь исполняется гимн страны. Это стало возможным после решения генеральной ассамблеи IPC в сентябре 2025 года о полном восстановлении Паралимпийского комитета России в правах. Тогда 91 член организации проголосовал за отмену санкций против России .

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков признался, что от счастья во время исполнения гимна ему будет трудно сдержать слезы. Он также отметил, что российские спортсмены пользуются большой популярностью в Италии — местные жители и болельщики охотно фотографируются с ними, а значки с российской символикой стали самым популярным сувениром.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходят в Милане и Кортина‑д"Ампеццо с 6 по 15 марта. В соревнованиях принимают участие шесть российских спортсменов, которые выступают с национальным флагом и государственной символикой.

