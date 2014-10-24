Дегтярев заявил о поддержке российских спортсменов среди международных коллег

В Минспорта РФ сообщили о контактах с коллегами на международных площадках.

Российскую позицию поддерживают и формально, и неформально, а несправедливость санкционного давления в отношении спортивной отрасли Москвы признают даже европейцы. Соответствующее заявление на профильной сессии "Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ" сделал российский министр по спорту Михаил Дегтярев. Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Даже от европейцев я не услышал о справедливости в том, что наши под баном. Нас поддерживают и формально, и более - неформально. В пример приводят палестино-израильский конфликт, где никто не под баном. Михаил Дегтярев, глава Минспорта

Дегтярев уверен, что смена российскими атлетами гражданства вызывает вопросы у граждан РФ.

Фото и видео: ВЭФ 2024